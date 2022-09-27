Минтранс просит отсрочку от мобилизации для авиаторов

Министерство транспорта России обратилось в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации пилотов и инженеров.

Минтрас обратился к Сергею Шойгу с просьбой об отсрочке для ключевых специалистов гражданской авиации. Ведомство уже получило принципиальное согласие от военного ведомства по данному вопросу.

Организациям гражданской авиации поручили подготовить перечни профессий по частичной мобилизации. Отсрочка может быть предоставлена также и бортпроводникам, сообщают "Известия".

Как говорят источники в трех компаниях, потенциально мобилизовать могут 50–80% сотрудников. Собеседник, близкий к группе "Аэрофлот", оценивает численность "потенциальных призывников" во всех трех перевозчиках (в том числе в "России" и "Победе") более чем в половину штата.