27 Сентября 2022
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Экономика В России
логотип, бкад, нацпроекты (2020) | Фото: логотип

Расходы на нацпроекты планируется сократить на 100 млрд рублей

В России расходы на 14 национальных проектов в 2023 году планируется сократить на 100 млрд руб. по сравнению с утвержденными законом о бюджете на нынешнюю трехлетку значениями – с 2,97 трлн до 2,87 трлн руб.

Об этом говорится в материалах Министерства финансов РФ. В относительном выражении это снижение незначительно: финансирование урежут лишь на 3,4%. Но в разрезе отдельных нацпроектов расходы меняются гораздо более существенно.

Больше всего снижаются траты по направлениям "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Сокращение расходов по этим направлениям составит соответственно 30%, 28% и 19%. В абсолютном выражении по сравнению с утвержденными законом о бюджете значениями снижение составит 57 млрд, 50 млрд и 30 млрд руб.

Неравномерное финансирование нацпроектов обусловлено также переносом результатов на более поздние сроки. Сокращение трат на логистический нацпроект связано с его ускоренным финансированием в 2022 году, сообщают "Ведомости".

Теги: нацпроекты, расходы



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