Мобилизация "разогнала" спрос на кнопочные телефоны

В России за последние дни на фоне объявленной частичной мобилизации увеличились продажи кнопочных мобильных телефонов.

С 23 по 25 сентября количество реализованных единиц выросло втрое по сравнению с концом предшествующей недели – 16–18 сентября. В целом аналогичную тенденцию на рынке подтвердили представители других крупных продавцов мобильных телефонов – "Мегафона" и "Ситилинка".

По данным оператора сотовой связи, с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в розничной сети выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей. В "Ситилинке" зафиксировали рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди наиболее популярных моделей телефонов называют Philips Xenium E111. Это устройство с двумя сим-картами и батареей на 1000 мАч, временем работы в 13 часов в режиме разговора, сообщают "Ведомости".