27 Сентября 2022
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рогозин дмитрий олегович заместитель председателя правительства рф (2017) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Рогозин может стать полпредом на новых территориях

В России может появиться новый федеральный округ – Крымский.

В его состав войдут как сам полуостров, так и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Об этом заявил газете "Ведомости" собеседник в Совете Федерации и близкий к правительству Крыма источник. Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщил источник издания на одном из предприятий ОПК и два собеседника, близких к Администрации президента.

Решение о кандидатуре будет приниматься в ближайшее время, и оно с большой вероятностью будет положительным. Необходимость создания нового федерального округа он объяснил "непростой ситуацией", сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий: для управления ими нужен политический тяжеловес.

Другой собеседник, близкий к АП объясняет возможное назначение Рогозина полпредом так: "Там большой фронт работ, так что это вполне возможно".

Теги: Рогозин, референдумы, новые территории, Крымский ФО



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