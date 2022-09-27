Титов попросил освободить от мобилизации работников обрабатывающей промышленности

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил глава кабмина Михаилу Мишустину письмо.

В нем содержится просьба предоставить отсрочку от мобилизации для руководителей, их заместителей и главных технических специалистов обрабатывающей промышленности. Речь идет, в том числе о машиностроительной, химической, нефтехимической, лесопромышленной, металлургической, пищевой, легкой промышленности и других видах обрабатывающих производств.

По словам Титова, "отвлечение ключевого специалиста промышленного предприятия от его прямых обязанностей способно нанести экономике не меньший ущерб, чем влечет за собой та или иная внешняя санкция". Уполномоченный предложил "взвесить, действительно ли необходимо призывать директоров заводов, главных инженеров и так далее".

Омбудсмен подчеркнул, что приостановка ими своих обязанностей повлечет за собой нарушения производственного цикла и снижение производственного потенциала страны в целом, подчеркивает омбудсмен.