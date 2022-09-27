В Турции заявили о готовности России к переговорам с Украиной

Российский лидер Владимир Путин в рамках прошедшего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде заявил президенту Турции Реджепу Эрдогану о готовности к возобновлению переговоров с Украиной на новых условиях.

Об этом сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. При этом дипломат не уточнил, о каких именно новых условиях идет речь.

"В Самарканде [16 сентября] господин Путин на встрече с нашим президентом сказал, что они могут вернуться к переговорам [с Украиной]. Конечно, они тоже говорят, что есть новые условия", – сообщил глава МИД, пишут "Ведомости".

Путин на саммите ШОС 18 сентября не отрицал теоретическую возможность контактов с Киевом, при этом уточняя, что главным условием для переговоров с украинскими властями является согласие на них Киева. Этого, по словам российского президента, сейчас нет. "Не готов – и не надо", – отметил Путин.

Эрдоган после саммита ШОС заявлял, что Путин стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Теперь президент Турции сказал, что обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению военных действий.