27 Сентября 2022
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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон (2019) | Фото: kremlin.ru

В Турции заявили о готовности России к переговорам с Украиной

Российский лидер Владимир Путин в рамках прошедшего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде заявил президенту Турции Реджепу Эрдогану о готовности к возобновлению переговоров с Украиной на новых условиях.

Об этом сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. При этом дипломат не уточнил, о каких именно новых условиях идет речь.

"В Самарканде [16 сентября] господин Путин на встрече с нашим президентом сказал, что они могут вернуться к переговорам [с Украиной]. Конечно, они тоже говорят, что есть новые условия", – сообщил глава МИД, пишут "Ведомости".

Путин на саммите ШОС 18 сентября не отрицал теоретическую возможность контактов с Киевом, при этом уточняя, что главным условием для переговоров с украинскими властями является согласие на них Киева. Этого, по словам российского президента, сейчас нет. "Не готов – и не надо", – отметил Путин.

Эрдоган после саммита ШОС заявлял, что Путин стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Теперь президент Турции сказал, что обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению военных действий.

Теги: Турция, Россия, Украина, Путин, Зеленский, переговоры



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