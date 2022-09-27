Задержанный ФСБ консул Японии во Владивостоке признал вину

Задержанный Федеральной службой безопасности России консул генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в получении секретных сведений за вознаграждение.

На обнародованном видео дипломат утвердительно ответил на вопрос, понимает ли он, что нарушил законодательство РФ. "Сейчас понял", – сказал консул.

Тацунори был задержан с поличным при получении сведений, которые содержали информацию об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкций Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Консул объявлен персоной нон грата, а Токио заявлен протест по дипломатическим каналам. Дипломат теперь будет выслан из России, сообщают "Ведомости".