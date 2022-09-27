27 Сентября 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в Ростове-на-Дону (2022) | Фото: Накануне.RU

Выше 80%: названа явка на референдуме в ДНР и ЛНР

Явка на референдуме в Донецкой и Луганской народных республиках по итогам четвертого дня голосования превысила 80%.

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий, в республике проголосовали 86,89% граждан, среди них около 1,5 млн человек голосовали в ДНР, 411 тыс. 962 человека – на зарубежных участках. Явка в республике составила 83,61%.

В Запорожской области проголосовали 66,43% граждан, в Херсонской – 63,58%, сообщает РИА Новости.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале высказался о том, какой статус будет иметь специальная военная операция после референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

Теги: ДНР, ЛНР, референдум



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