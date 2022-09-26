27 Сентября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Дума ХМАО зал заседаний (2019) | Фото: Дума ХМАО

Озвучена повестка первого после каникул заседание думы Югры

Стало известно, какие вопросы обсудят депутаты думы Югры на первом после летних каникул заседании окружного парламента, которое состоится 29 сентября.

Например, будут рассмотрены изменения в окружной закон о бесплатной юридической помощи, которые расширяют категорию граждан, имеющих право на данную соцподдержку, сообщает информационно-аналитическое управление думы. Расширятся категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки – соответствующие изменения предлагаются в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". Депутаты заслушают отчет об исполнении бюджета Югры за первое полугодие 2022 г.

Всего в повестке 11 заседания – более 50 вопросов.

Теги: Дума Югры, Борис Хохряков, заседание



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