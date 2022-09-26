27 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России Крым
ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

После референдумов Россия будет проводить КТО на своей территории, - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале высказался о том, какой статус будет иметь специальная военная операция после референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

"Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы, фактически, будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", - написал Аксенов.

Он уверен, что освобожденные территории можно было бы присоединить и без референдумов.

"Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю", - написал Аксенов.

Теги: Сергей Аксенов, Крым, СВО, КТО



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