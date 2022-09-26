После референдумов Россия будет проводить КТО на своей территории, - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале высказался о том, какой статус будет иметь специальная военная операция после референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

"Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы, фактически, будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", - написал Аксенов.

Он уверен, что освобожденные территории можно было бы присоединить и без референдумов.

"Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю", - написал Аксенов.