В ХМАО мэр призвал "предельно внимательно относиться к каждому призывнику"

Мэр Мегиона Олег Дейнека оценил ход в городе частичной мобилизации. Он побывал сегодня на пункте предварительного сбора мобилизованных граждан во Дворце искусств.

"Всё проходит спокойно, организованно. Призыв ведётся в рамках требований, обозначенных в указе Президента: должны отбираться только люди, чьи возраст, военная специальность, состояние здоровья соответствуют заявленным критериям. Важно предельно внимательно относиться к каждому призывнику. Те, кто обращаются с проблемами здоровья, направляются на медицинское обследование", - написал Дейнека в своем Telegram-канале.

Ранее в управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям подтвердили, что некоторых мужчин на границе разворачивают при попытке покинуть Россию. В Курганской области расположены несколько погранпереходов между Россией и Казахстаном. Ранее сообщалось, что на этих пропускных пунктах в последние дни наблюдаются очереди из желающих покинуть страну на фоне объявления о мобилизации.