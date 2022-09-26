Минцифры анонсировало перечень IT-специальностей для отсрочки от призыва

Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил правила частичной мобилизации для работников сферы IT.

"Мы говорим, что на момент призыва или на момент формирования списков сотрудник должен работать в указанных организациях, нет требований по стажу – это действовало в рамках отсрочки от срочной службы", - цитирует министерство Шадаева.

Самая большая дискуссия развернулась по поводу определения, что такое соответствующие специальности и направления подготовки в рамках высшего образования.

"Канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к IT, нет. У нас есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы. Мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании, получаем большое количество предложений в разных айтишных чатах, мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей", - сказал Шадаев.