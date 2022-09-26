Сноуден не попадает под частичную мобилизацию, - Кучерена

Эдвард Сноуден не подлежит призыву по частичной мобилизации, объявленной в РФ.

"Есть порядок, установленный законодательством РФ, о тех, кто подлежит призыву в связи с частичной мобилизацией. Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву", - сказал Кучерена "Интерфаксу".

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Сноуден и его супруга Линдси Миллс подали документы на получение российского гражданства. В декабре 2020-го у них родился сын. Сноуден живет в России уже почти семь лет. Сегодня стало известно, что гражданином России Сноуден стал - решение принял президент Владимир Путин.