В условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается, - Минобороны

В Минобороны России высказались о том, будет ли вводиться какое-либо ограничение на передвижения.

"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", - сообщает военное министерство.

Напомним, ранее стало известно, что, например, в Тюмени мужчин не допускают на зарубежные рейсы без справки от военкомата. По данным пресс-службы аэропорта "Рощино", ограничение не распространяется на внутренние авиаперевозки. До этого в управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям подтвердили, что некоторых мужчин на границе разворачивают при попытке покинуть Россию. В Курганской области расположены несколько погранпереходов между Россией и Казахстаном. Сообщалось, что на этих пропускных пунктах в последние дни наблюдаются очереди из желающих покинуть страну на фоне объявления о мобилизации.