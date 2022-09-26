Военный аналитик Сивков: генерал Булгаков восстановил систему тылового обеспечения ВС РФ из руин

Пресс-служба Министерства обороны сообщила в субботу, что генерал армии Дмитрий Булгаков покинул пост заместителя главы департамента. В открытых источниках указано, что ушел в отставку в связи назначением на новую ответственную должность. Военный аналитик Константин Сивков прокомментировал итоги многолетнего труда одного из самых опытных офицеров России.

Дмитрий Витальевич Булгаков занял пост заместителя министра обороны в 2008 году. Генерал отвечал за снабжение ВС РФ и полностью соответствовал занимаемой должности. Он окончил Военную академию тыла и транспорта.

Сивков назвал результаты работы Булгакова потрясающими. По словам аналитика, генерал восстановил структуру тылового обеспечения войск страны практически с нуля после ошибок Сердюкова на посту министра обороны. Теперь система снабжения армии полностью функционирует, что подтвердили события военной кампании в Сирии:

«Я могу сказать лишь одно: испытываю к Булгакову глубочайшее уважение. Он добился невероятных результатов. Не стоит забывать, что генерал принял дела в департаменте после Сердюкова, когда в армии царила разруха. За 14 лет Дмитрий Витальевич восстановил эту огромную тыловую машину, которая теперь работает как часы. Вспомнить хотя бы конфликт в Сирии: войска не имели никаких проблем со снабжением».

Эксперт считает, что кадровые перестановки в Министерстве обороны связаны с назначением Булгакова на новую должность. Генерал обладает прекрасными навыками и опытом, поэтому страна нуждается в нем. Сивков также объяснил недостоверную информацию по поводу отставки Дмитрия Витальевича завистью некоторых высокопоставленных чиновников и военных.

«Уверен, что генерал ушел на повышение. Он талантливый опытный лидер, Россия сейчас нуждается в таких людях. Может быть, пойдет в какое-то совершенно новое управление, может быть, решил заняться здоровьем. 14 лет труда могут подкосить каждого.

Но говорить об отставке или увольнении Булгакова за какие-то просчеты, не стоит. Завистники и недоброжелатели всегда распространяют слухи, не нужно обращать на них внимание. Само по себе назначение другого человека на должность куратора тыла говорит об одном — система работает прекрасно благодаря Дмитрию Витальевичу», — заключил спикер.

Генерал удостоен звания Героя России за работу во время военной кампании ВС РФ в Сирии. Среди наград Булгакова также есть ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, "За военные заслуги", Почета, Александра Невского (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV степени.