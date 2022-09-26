26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество Свердловская область
нотариус, закон, правосудие (2012) | Фото: real.nn.ru

Свердловские нотариусы начнут бесплатно оформлять завещания мобилизованным гражданам

В перечень документов, которые нотариусы Среднего Урала могут оформить мобилизованным гражданам бесплатно, попали удостоверение доверенности и завещание. Полный список опубликовала НО "Нотариальная палата Свердловской области".

Так, согласно изменениям в Порядок определения предельного размера платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера, лица, призванные на службу после объявления частичной мобилизации, на 100% освобождаются от взимания платы за следующие услуги:

  • удостоверение завещаний, за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание наследственного фонда;
  • удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия;
  • удостоверение юридически значимых волеизъявлений (в том числе согласий законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, водительского удостоверения).

Право на получение льготы может быть подтверждено путем предъявления повестки военного комиссариата о призыве на военную службу в связи с объявлением мобилизации по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 г. №663.

Более того, мобилизованные граждане могут получить нотариальную услугу вне очереди и в любой нотариальной конторе Свердловской области. Для этого необходимо иметь при себе повестку военного комиссариата.

Теги: мобилизация, нотариус, завещание



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