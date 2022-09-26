Ущерб, причиненный непогодой в Сочи, оценен в миллиард

Ущерб, причиненный летней непогодой в Сочи, оценен в 1 млрд руб., населению выплачено порядка 800 млн руб.

"Что касается урона, примерно 1 млрд рублей с учетом нарушения инфраструктуры, зданий, сооружений. В основном были подтоплены подвальные помещения, и где-то порядка 800 млн рублей мы выплатили нашим жителям, всем тем, кто имеет право", - сказал на пресс-конференции мэр Сочи Алексей Копайгородский, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что право на компенсацию в размере 100 тыс. руб. за повреждение или утрату автомобилей при подтоплениях получили жители, нуждающиеся в соцподдержке. Это инвалиды, малоимущие граждане и малообеспеченные семьи, являющиеся получателями государственной социальной поддержки в виде социального пособия, и семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты в категории "трудная жизненная ситуация". Работа организована благотворительным фондом при поддержке Общественной палаты Сочи.