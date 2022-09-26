На ММК выявили 279 нарушений требований промышленной безопасности

На объектах Магнитогорского металлургического комбината выявили 279 нарушений требований промышленной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Нарушения были выявлены при эксплуатации 11 опасных производственных объектов II класса. В частности, были представлены недостоверные сведения, характеризующие опасный производственный объект, допущена эксплуатация участков и помещений II группы газоопасности без стационарных газоанализаторов, не обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов.

Кроме того, объекты экспертизы, не в полной мере соответствующие требованиям промышленной безопасности, эксплуатировались при невыполнении соответствующих мероприятий в отношении технических устройств, зданий и сооружений.

ММК выданы предписания с требованием устранить нарушения. В отношении предприятия и 13 должностных лиц возбуждены административные дела.