Финал Кубка РФ по биатлону могут перенести из Сочи – у региональных сборных нет денег туда приехать

Финал Кубка России по биатлону, скорее всего, будет перенесен из Сочи, считает глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Причина – экономическая: многим региональным сборным дорого отправлять в Сочи свои команды, причем даже по спортивному тарифу, передает Матч-ТВ.

Вероятным местом проведения финала становится пермский город Чайковский, окончательное решение будет принято до начала ноября.

Представитель СБР также отметил, что не исключен перенос этапов Кубка Содружества из белорусских Раубичей.

Иронично и пессимистично ситуацию с дороговизной путешествий по России для сборных регионов прокомментировал в своем Telegram-канале известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: "А ещё причина переноса из Сочи - туристы выгоднее нежели спортсмены!!! Для владельцев отелей!!! И да, все очень дорого!!! Прекрасное олимпийское наследие и развитие спорта в стране!!!! Ура, товарищи!!!!".