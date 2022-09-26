26 Сентября 2022
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Кресла в самолете. (2022) | Фото: Накануне.RU

Финал Кубка РФ по биатлону могут перенести из Сочи – у региональных сборных нет денег туда приехать

Финал Кубка России по биатлону, скорее всего, будет перенесен из Сочи, считает глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Причина – экономическая: многим региональным сборным дорого отправлять в Сочи свои команды, причем даже по спортивному тарифу, передает Матч-ТВ.

Вероятным местом проведения финала становится пермский город Чайковский, окончательное решение будет принято до начала ноября.

Представитель СБР также отметил, что не исключен перенос этапов Кубка Содружества из белорусских Раубичей.

Иронично и пессимистично ситуацию с дороговизной путешествий по России для сборных регионов прокомментировал в своем Telegram-канале известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: "А ещё причина переноса из Сочи - туристы выгоднее нежели спортсмены!!! Для владельцев отелей!!! И да, все очень дорого!!! Прекрасное олимпийское наследие и развитие спорта в стране!!!! Ура, товарищи!!!!".

Теги: баитлон, финансирование, сочи



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