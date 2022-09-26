26 Сентября 2022
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Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная (на фото), которая впадает в озеро Пясино (2020) | Фото: KEYSTONE/AP

Прокуратура проверит информацию о разливе дизельного топлива в уральском поселке

Городская прокуратура Невьянска проверит, кто стал причиной разлива дизельного топлива в уральском поселке Цементный. Из-за повреждения трубы неизвестными, произошла утечка в почву и речку Северная Шуралка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел 23 сентября на топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО "Невьянский цементник" и местом хранения топлива АО "Авангард". Протяженность трубы составляет 700 м. Повреждения составили 114 мм. Прокуратура полагает, что причиной стали действия неизвестных лиц.

По данному факту организована проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. В это время эксперты установят причины розлива, а также ущерб, причиненный окружающей среде. Будет дана и уголовно-правовая оценка действиям неустановленных лиц и проверена информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд.

Теги: топливо, поселок, прокуратура, разлив, речка



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