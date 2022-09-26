В газопроводе "Северный поток-2" упало давление

В газопроводе "Северный поток-2" в ночь на понедельник упало давление, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на данные оператора газопровода.

Давление упало в одной из веток – трубе "А", о чем оператор сообщил в "ответственные ведомства" Германии, дани, Швеции, Финляндии и России, сейчас ведется расследование инцидента.

Между тем, как сообщает "Интерфакс", датский мореходный регулятор сообщил об утечке газа южнее острова Борнхольм. Предполагаемая точка ЧП находится сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании. Локация точки ЧП соответствует трассе прохождения газопровода "Северный поток-2". Морское управление Дании советует судам обходить район ЧП за пять миль.

Газопровод "Северный поток-2" был полностью построен, но не сертифицирован и никогда не эксплуатировался. Российские власти заявляли, что газопровод поддерживается в рабочем режиме и готов к эксплуатации "хоть завтра". Власти Германии и ЕС заявляли, что "Северный поток-2", вероятно, никогда не будет запущен в эксплуатацию.