Клишас рассказал, чем займутся на этой неделе депутаты и сенаторы

Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале высказался о предстоящих заседаниях Госдумы и Совфеда.

"Повестка Думы на текущей неделе будет очень содержательной, как и повестка очередного заседания Совфеда 4-го октября. При этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет. Акцент – на социальную поддержку граждан, в том числе тех, кто идет служить в рамках частичной мобилизации.", - написал Клишас.

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о том, что поддержан законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала наш законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму", - написал Хинштейн.