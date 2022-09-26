26 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

NYT: Шольц раздражен упреками Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал скрывать своего раздражения, комментируя упреки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по поводу слишком малых поставок оружия. Об этом пишет The New York Times.
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Шольц сказал, что Германия по праву считается лидером ЕС, но в ее обязанности не входит исполнение всех просьб. Даже от тех, кого она поддерживает, как Украину.

"Мы делаем это таким образом, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - сказал канцлер.

Он сказал, что Германия много делает для Украины, но отказался предоставить Украине боевые танки Leopard или боевые машины пехоты Marder, о которых неоднократно просили украинские официальные лица. Этого не делают другие страны, и Германия не собирается это делать в одиночку.

"Совершенно разумно никогда не делать что-то в одиночку", - сказал он.

На Украине считают, что Германия заинтересована не в победе Украины, а в урегулировании конфликта.

"Ни одного рационального аргумента о том, почему это оружие не может быть поставлено, - только абстрактные страхи и оправдания", - заявил Кулеба в Twitter.

Примечательно, что The New York Times солгала, что за шесть дней наступления в Харьковской области ВСУ захватили больше территорий, чем Россия освободила за шесть месяцев, так что сейчас самое время помочь Киеву. На самом деле в американских же СМИ называется цифра около 8 тыс. квадратных километров на востоке Харьковской области. Россия же освободила порядка 80 тыс. квадратных километров, то есть примерно в десять раз больше.

Теги: Германия, Олаф Шольц, Украина



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