26 Сентября 2022
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Референдум о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ (2022) | Фото: Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области

Общественная палата Пермского края поддержала референдумы на Донбассе

Сегодня в Перми состоялось заседание Общественной палаты Пермского края. Члены палаты единогласно проголосовали за проект обращения в поддержку всенародных референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей к России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства."

"Мы – представители общественности Пермского края выражаем безусловную поддержку данному решению, основанному на праве самоопределения и реализации социальных и культурных прав. Мы поддерживаем инициативу общественных сил освобожденных территорий стать частью России – страны свободной от этностереотипов и националистических идей. Равно как поддерживаем руководство России в решении о защите жителей этих территорий – носителей культурного кода России от истребления…", – говорится в обращении.

Напомним, референдумы проходят с 23 по 27 сентября.

По словам председателя Общественной палаты Пермского края Дмитрия Красильникова, жители указанных территорий реализуют свое право на самоопределение.

"Люди выбирают свое будущее. Референдумы проводятся с полным соблюдением международного права. Всенародные референдумы организованы по инициативе наших коллег – Общественной палаты Луганской Народной Республики. Это решение поддержали Общественная палата ДНР и Общественные советы Запорожской и Херсонской областей. Считаю, что Общественная палата Пермского края не может остаться в стороне – мы должны поддержать жителей этих территорий", – сказал Дмитрий Красильников.

Он отметил, что эти события имеют историческую значимость как для жителей этих территорий, так и для России, и что сегодня решается судьба нашей страны.

В ходе обсуждения члены региональной Общественной палаты поделились мнениями о ситуации. В результате проект обращения был единогласно поддержан участниками заседания.

Теги: референдум, общественная палата, донбасс



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