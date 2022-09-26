Путин готов вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях – МИД Турции

Президент России Владимир Путин готов к возобновлению переговоров с Киевом, но на новых, дополнительных условиях, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Что именно это за условия министр не сказал.

Чавушоглу сообщил журналистам, что российский лидер озвучил свои соображения по переговорам на полях саммита ШОС в Самарканде, когда разговаривал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Чавушоглу добавил, что с каждым днем возможность выхода на траекторию переговоров становится все сложнее.