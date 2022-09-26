26 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин готов вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях – МИД Турции

Президент России Владимир Путин готов к возобновлению переговоров с Киевом, но на новых, дополнительных условиях, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Что именно это за условия министр не сказал.

Чавушоглу сообщил журналистам, что российский лидер озвучил свои соображения по переговорам на полях саммита ШОС в Самарканде, когда разговаривал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Чавушоглу добавил, что с каждым днем возможность выхода на траекторию переговоров становится все сложнее.

Теги: владимир путин, киев, переговоры, турция



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