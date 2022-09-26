Глава Екатеринбурга утвердил проект застройки бывшего завода Danone

Глава Екатеринбурга утвердил проект КРТ бывшего завода Danone, расположенного в границе улиц Челюскинцев – Мамина-Сибиряка – Азина – Луначарского.

Застройщиком участка является компания ЛСР, которая планирует построить на месте заброшенного молокозавода жилые дома. Проект предусматривает строительство шести зданий различной этажности с подземным паркингом, коммерческими помещениями и детским садом на 100 мест. Ранее Бюро "ЛСР. Строительство – Урал" уже публиковал проект жилого комплекса.

Напомним, что в начале сентября свердловские власти отдали застройщикам промышленную площадку возле татаро-башкирского кладбища в Екатеринбурге и бывший завод Danone. Если с заводом все уже было решено, то на участке возле кладбища находятся шесть зданий, среди которых автомастерская, автоцентр и нежилые корпуса. Их собираются снести или реконструировать для дальнейшего формирования современного облика города.