26 Сентября 2022
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Политика В России Москва
хинштейн александр евсеевич депутат гд рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о том, что поддержан законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала наш законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму", - написал Хинштейн.

Напомним, в документе идет речь о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди граждан любого возраста и отрицания семейных ценностей в СМИ и на телевидении. Сейчас ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Теги: Александр Хинштейн, ЛГБТ-пропаганда, законопроект



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