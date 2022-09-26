Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о том, что поддержан законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала наш законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму", - написал Хинштейн.

Напомним, в документе идет речь о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди граждан любого возраста и отрицания семейных ценностей в СМИ и на телевидении. Сейчас ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.