Компании из Челябинска и Екатеринбурга уличили в сговоре на аукционах на поставку запчастей для трамваев и троллейбусов

В Челябинске выявили картель на аукционах на поставку запчастей для трамваев и троллейбусов. Общий доход участников антиконкурентного соглашения составил 32,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Нарушения выявили в действиях девяти хозяйствующих субъектов из Челябинска и Екатеринбурга. Они нарушили антимонопольное законодательство при участии в торгах на территории различных субъектов РФ в 2019-2021 гг.

Для заключения контрактов по наиболее максимальным ценам компании использовали различные антиконкурентные модели поведения. Также они использовали единую инфраструктуру на торгах, подавали заявки с одних IP-адресов, использовали одни и те же номера телефонов, а также осуществляли свою деятельность по адресу одного из участников сговора.

Теперь участников картеля привлекут к административной ответственности.