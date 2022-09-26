В Якутии частичная мобилизация может завершиться до четверга – глава республики

Якутия может стать вторым российским регионом, завершившим первую часть мобилизации. Глава региона Айсен Николаев заявил, сегодня, что мобилизационные мероприятия могут закончиться в республике до 29 сентября.

"Есть уверенность, что уже в среду-четверг мероприятия по частичной мобилизации по территории республики будут закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации выполнен", - заявил Николаев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика выполнила план по мобилизации.