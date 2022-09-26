26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Военный билет и удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (2022) | Фото: Накануне.RU

Мобилизованных прикамцев отправят на подготовку в Свердловскую область

Сегодня, в 19.00 со сборного пункта военного комиссариата Пермского края по ул. Докучаева, 46 состоится отправка первого эшелона жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Призывники направятся в учебный центр города Елань Свердловской области для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки.

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Призвать должны 300 тыс. резервистов из 25 млн.

Теги: мобилизация, подготовка, Елань



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