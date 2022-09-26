Мобилизованных прикамцев отправят на подготовку в Свердловскую область
Сегодня, в 19.00 со сборного пункта военного комиссариата Пермского края по ул. Докучаева, 46 состоится отправка первого эшелона жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.
Призывники направятся в учебный центр города Елань Свердловской области для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки.
Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Призвать должны 300 тыс. резервистов из 25 млн.