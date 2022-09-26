Мобилизованных прикамцев отправят на подготовку в Свердловскую область

Сегодня, в 19.00 со сборного пункта военного комиссариата Пермского края по ул. Докучаева, 46 состоится отправка первого эшелона жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.