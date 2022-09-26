В Рязани молодой мужчина поджег себя на автовокзале

Днем в воскресенье, 25 сентября в Рязани на центральном автовокзале молодой мужчина совершил самоподжёг. Видео с камер наблюдения опубликовала "Новая газета – Рязань".

На кадрах с камер наблюдения видно, что молодой человек в легкой не по погоде одежде вышел на перрон, облил себя чем-то из пластиковой бутылки и поджег.

По предварительным данным, пострадавший получил ожог 90% поверхности тела. в больнице мужчину поместили в специальный бокс с кислородом. Также издание добавляет со ссылкой на источник в экстренных службах, что когда медики забирали пострадавшего, он кричал, что "не хочет на фронт".