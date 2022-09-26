26 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в Ростове-на-Дону (2022) | Фото: Накануне.RU

СБУ заявила о подозрении организаторам референдумов в Донбассе

СБУ сообщила о подозрении организаторам референдумов в ДНР и ЛНР, заявил пресс-центр СБУ. Подозрения объявлены председателям ЦИК ДНР и ЛНР Владимиру Высоцкому и Елене Кравченко, главе общественной палаты ДНР Александру Кофману и советнице главы ЛНР Марине Филипповой. Их обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и сотрудничестве с Россией.

СБУ "установила", что они сыграли решающую роль в организации референдумов. В ближайшее время они будут объявлены в розыск.

Кофман отреагировал кратко:

"Вообще, я в розыске с 2014 года, передайте этим "поискунам". Никак, убогие, найти не могут", - написал он.

Накануне Кофман заявил, что реакция Киева говорит о том, что режим максимально серьезно относится к референдуму. Если бы он не имел значения, на него не обращали бы внимания. Но своими действиям Украина только максимально легитимизирует референдум.

По итогам трех дней голосования в ДНР проголосовали 77% избирателей, в ЛНР - 76%.

Теги: СБУ, референдум, Донбасс



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