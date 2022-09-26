Школы Екатеринбурга проведут спецуроки на фоне трагедии в Ижевске

В школах Екатеринбурга детям напомнят, как следует себя вести в случае чрезвычайной ситуации. На проведение внеплановых уроков повлияла ситуация в школе №88 Ижевска, куда сегодня пришел выпускник и расстрелял работников и учеников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с детьми проведут дополнительные занятия и внеплановые тренировки по эвакуации и действиям в условиях ЧС.

"Безопасности учебных заведений Екатеринбурга - главная задача Департамента образования Администрации города и муниципалитет в целом. В школах регулярно проходят учебные занятия по действиям педагогического состава и обучающихся в случае возникновения ЧС – от задымления и пожара до нападения извне. Каждый ребенок и педагог знаком с алгоритмом действий и схемой эвакуации из здания", - сообщили в мэрии.

Там также отметили, что все школы города круглосуточно охраняются специализированными предприятиями. В каждом из учреждений имеются "тревожные кнопки", позволяющая вызвать вооруженный наряд. Помимо этого, сейчас в школах ведется работа по установке тревожной сигнализации, с помощью которой здания будут контролироваться в ночное время. Также обеспечивается освещенность и безопасность подходных путей зданиям.

Напомним, что по последним данным жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых.