В Прикамье женщину подозревают в убийстве собственной дочери после ссоры с мужем

В Пермском крае женщину подозревают в убийстве собственной дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

По версии следствия, ночью, 25 сентября, подозреваемая поссорилась с мужем, зашла в комнату дочери 2016 года рождения и нанесла ей смертельный удар в область сердца. После убийства ребенка подозреваемая попыталась свести счеты с жизнью. В настоящее время она госпитализирована в медицинское учреждение. Ранее подозреваемая дважды совершала попытки суицида.

Причину ссоры в СКР не называют, отмечают только, что она произошла по "малозначительному поводу". Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что якобы поводом ссоры стала мобилизация супруга женщины. Предположительно, она не хотела его отпускать.

Следователем Осинского межрайонного следственного отдела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.