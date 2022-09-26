В Челябинске задержали мужчину, избившего женщину в гостинице

В Челябинске по подозрению в избиение женщины в гостинице задержали ранее судимого местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел днем 24 сентября в одной из гостиниц города. Администратор гостиницы рассказала, что в одном из номеров мужчина избил женщину. Росгвардейцы обнаружили в номере женщину с множественными гематомами, следами крови на голове, лице и одежде, а также мужчину со следами крови на руках и одежде.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации городской больницы с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и подозрение на перелом основания свода черепа.