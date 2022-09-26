26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Росгвардия (2021) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре

Миронов предложил отправить мобилизованных россиян охранять школы, а Росгвардию – в зону СВО

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил отправить мобилизованных россиян охранять школы, а Росгвардию – в зону проведения СВО.

"Понимаю, что в сегодняшних реалиях у бойцов Росгвардии есть много других задач, связанных с проведением специальной военной операции. Поэтому считаю возможным привлекать в обязательном порядке к охране школ сотрудников ЧОП, а при необходимости – резервистов в рамках начавшейся частичной мобилизации после соответствующей подготовки", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

В Ижевске сегодня 34-летний местный житель устроил массовое убийство: в школе №88 он убил 13 человек, в том числе девять детей. Еще 23 человека ранены, многие находятся в тяжелом состоянии.

Теги: сергей миронов, росгвардия, мобилизация, школа, охрана



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