Миронов предложил отправить мобилизованных россиян охранять школы, а Росгвардию – в зону СВО

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил отправить мобилизованных россиян охранять школы, а Росгвардию – в зону проведения СВО.

"Понимаю, что в сегодняшних реалиях у бойцов Росгвардии есть много других задач, связанных с проведением специальной военной операции. Поэтому считаю возможным привлекать в обязательном порядке к охране школ сотрудников ЧОП, а при необходимости – резервистов в рамках начавшейся частичной мобилизации после соответствующей подготовки", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

В Ижевске сегодня 34-летний местный житель устроил массовое убийство: в школе №88 он убил 13 человек, в том числе девять детей. Еще 23 человека ранены, многие находятся в тяжелом состоянии.