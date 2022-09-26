26 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Снегопад в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Сильный ветер и мокрый снег оставили без света 11,3 тысячи свердловчан

Около 11,3 тыс. жителей Свердловской области остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Речь идет о жителях Сысертского, Белоярского районов и Каменска-Уральского, где сегодня были зафиксированы аварийные отключения в электрических сетях.

"К аварийно-восстановительным работам привлечены 10 бригад в составе 23 человек и 10 единиц специальной техники", — сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, что причиной локального нарушения электроснабжения стали мокрый снег и порывы ветра до 10 м/с. При этом, по данным синоптиков, в течение суток ожидается усиление ветра до 22 м/с, сильные дожди с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода.

Специалисты компании "Россети Урал" делают все необходимое, чтобы вернуть свет в дома жителей Среднего Урала в максимально сжатые сроки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети Урал" 8-800-220-0-220.

Теги: ветер, снег, непогода, электричество



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