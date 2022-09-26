В Госдуме не исключили увеличение штата Росгвардии – чтобы охранять школы

Тему со стрельбой в российских школах, которая продолжается уже не первый год, завтра будут поднимать в Госдуме, заявил член комитета ГД по безопасности Андрей Альшевских ("Единая Россия").

По его словам, трагедии, подобные сегодняшней ижевской, происходят регулярно, но проблема безопасности остается.

"У нас большое количество образовательных учреждений, и в каждую школу по росгвардейцу не посадишь, потому что это штаты", - цитирует Альшевских издание "Подъем".

"У нас [в Госдуме] завтра заседание, этот вопрос будет поднят. Я не исключаю, что будет дано комитету по безопасности детально разобрать эту ситуацию и выходить с определёнными рекомендациями. Нужно обсудить возможность присутствия сотрудников Росгвардии. Увеличение штата росгврадейцев приведёт к дополнительным серьёзным финансовым вливаниям. Но это должен быть комплекс решений. Нужно серьёзное внимание уделить приобретению оружия и медобследованию", - добавил Альшевских.

Он не уточнил, почему тема не была проработана после аналогичных событий прошлого и позапрошлого годов.

Сегодня в Ижевске 34-летний мужчина устроил стрельбу в школе, выпускником которой являлся. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе девять детей, пострадали 23 человека, они в среднем или тяжелом состоянии.