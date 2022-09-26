26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

Тюменцев в "Рощино" не выпускают за границу без справки из военкомата

В Тюмени мужчин не допускают на зарубежные рейсы без справки от военкомата. По данным пресс-службы аэропорта "Рощино", ограничение не распространяется на внутренние авиаперевозки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Справку должны предоставить только те, кто летит в другие страны", - сообщили в воздушной гавани.

Ранее в управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям подтвердили, что некоторых мужчин на границе разворачивают при попытке покинуть Россию.

В Курганской области расположены несколько погранпереходов между Россией и Казахстаном. Ранее сообщалось, что на этих пропускных пунктах в последние дни наблюдаются очереди из желающих покинуть страну на фоне объявления о мобилизации.


Теги: Рощино, справка, граница, запрет, мобилизация



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