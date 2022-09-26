На погранпереход Верхний Ларс направлен БТР на случай прорыва границы россиянами – ФСБ

ФСБ направила на пограничный пункт пропуска Верхний Ларс (граница РФ и Грузии) в Северной Осетии бронетранспортер. В службе пояснили, что это делается не для создания блокпостов, а на случай, если люди, стоящие в очереди, решат прорвать границу.

"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились", — сообщили РБК в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания.

На сухопутной границе России и Грузии сейчас скопилось огромное количество россиян, желающих покинуть РФ.