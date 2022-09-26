В Тюмени мужчина и женщина пытались обманом увести с детской площадки двух маленьких девочек
Следственный комитет проводит проверку информации о том, что в Тюмени в районе улицы Свердлова двое неизвестных – мужчина и девушка обманом пытались увести с детской площадки двух малолетних девочек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.