26 Сентября 2022
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Благоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени мужчина и женщина пытались обманом увести с детской площадки двух маленьких девочек

Следственный комитет проводит проверку информации о том, что в Тюмени в районе улицы Свердлова двое неизвестных – мужчина и девушка обманом пытались увести с детской площадки двух малолетних девочек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: проверка, следственный комитет, дети, детская площадка



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