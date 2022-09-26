В Тюмени мужчина и женщина пытались обманом увести с детской площадки двух маленьких девочек

Следственный комитет проводит проверку информации о том, что в Тюмени в районе улицы Свердлова двое неизвестных – мужчина и девушка обманом пытались увести с детской площадки двух малолетних девочек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.