Глава ЦИК Памфилова назвала уезжающих из РФ мужчин "крысами"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала россиян, уезжающих из страны на фоне мобилизации, "крысами".

"Мы видим как многие наши мужчины добровольно, или в соответствии с повесткой, идут в призывные пункты, идут честно выполнять свой долг. А те крысы, что бегут из страны - пусть бегут, поджав дрожащие хвосты. Как говорится, Кораблю будет только легче. Только Россия – огромная и величественная - далеко не тонущий, а сильный и мощный Корабль, уверенно идущий к поставленной цели", - приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Она добавила, что считает "удивительными" людей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: "Что ж, каждый сам выбирает свой путь. Спасибо всем тем, кто остался сейчас с Россией, с нашим народом и вместе с этими удивительными людьми из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей"