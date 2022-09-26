ОНФ поможет ошибочно призванным на службу свердловчанам

В Екатеринбурге открылся центр помощи для ошибочно мобилизованных свердловчан. Об этом сообщает местное отделение "Общероссийского народного фронта", чьи центры разворачиваются по всем регионам.

"На базе отделений "Народного фронта" во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Мобилизация - это указ и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы", - говорится в сообщении.

Обращения принимаются как по телефону: 8 (343) 350-09-42, так и в областном отделении, расположенном в Екатеринбурге: ул. Хохрякова, 9. ОНФ обещает увеличить число телефонных линий и время приема в случае большого числа обращений.