Стрелком, напавшим на ижевскую школу, оказался ее выпускник

Следственный комитет установил личность стрелка, напавшего на ижевскую школу №88. Это был 34-летний местный житель Артем Казанцев. Он являлся выпускником этой школы.

Сейчас дома у нападавшего идут обыски, изучается личность мужчины, его взгляды, окружение, проверяется приверженность нацистским взглядам – на футболке у него была изображена свастика.

По данным СКР, Казанцев после нападения на школу покончил с собой.

По последней информации, жертвами стрелка стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых.