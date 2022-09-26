Мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены – депутат Госдумы

Депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия") назвал вредными призывы к закрытию границ. Он добавил, что частичная мобилизация, по его данным, во многих регионах завершена, а заявлений о ее новых волнах не было.

"Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе... Мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены... В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно", - цитирует Попова РИА Новости.

"Не следовало никаких официальных уведомлений о том, что будут вторая и третья волны мобилизации… Надеемся, что мобилизационные мероприятия будут завершены в ближайшие дни по всей России", - добавил Попов.

Он не уточнил, в каких еще регионах, кроме Крыма, мобилизационные мероприятия завершены. Официально пока о завершении призыва в связи с выполнением плана объявил только Крым.

Ранее сенатор от Республики Крым Сергей Цеков предложил полностью закрыть границы для россиян, возраст которых допускает мобилизацию. Правда, его идею уже раскритиковали коллеги.