26 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Свердловская область
Сотрудник ГИБДД (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловская ГИБДД не будет вручать водителям повестки в военком

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области пока не планируют вручать водителям повестки на частичную мобилизацию. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Недавно жители Прикамья сообщили местным СМИ, что инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками военкомата стали дежурить на дороге, связывающий Добрянку и п. Нижний Лух. Они останавливали водителей, часть из которых, вероятно, возвращалась с дачных участков, и вручали повестки на частичную мобилизацию. Позднее в военном комиссариате региона эту информацию подтвердили.

"В Свердловской области такого пока не происходит", - пояснили в Госавтоинспекции.

Напомним, что общероссийский народный фронт (ОНФ) развернул в регионах центры содействия гражданам, чьи права были нарушены во время мобилизации. Речь идет об "ошибочно призванных на службу"

Теги: ГИБДД, повестка, мобилизация, водитель



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