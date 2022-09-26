Площадь сгоревших свердловских лесов выросла за сутки в два раза

Площадь пораженной огнем лесной территории в Свердловской области выросла до 193 га, сообщает Авиалесоохрана. Это более чем в два раза больше показателя за 25 сентября: вчера огонь затронул только 82 га леса.

Напомним, что вчера пожарным удалось сократить площадь тлеющего торфа, тем не менее, разрозненные очаги тлеют на территории в 33 гектара. Из-за этого в Сысертском городском округе ввели режим ЧС, что позволит задействовать для тушения торфяника средства резервного фонда и мобилизовать дополнительные ресурсы.