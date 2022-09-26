В Пермском крае военкомат начал вручать повестки остановленным на трассе водителям

В Пермском крае военкомат начал вручать повестки остановленным на трассе водителям. Об этом со ссылкой на военный комиссариат Прикамья сообщают местные СМИ.

25 сентября инспекторы ГИБДД и сотрудники военкомата дежурили на дороге, связывающей Добрянку и поселок Нижний Лух. Останавливали проезжающие машины и вручали повестку.

"Повестки вручали только людям, которые сейчас имеют ценность для Вооруженных сил и могут принести пользу на специальной военной операции. Это мужчины, ранее прошедшие срочную службу, имеющие практический боевой опыт или особую военно-учетную специальность, нужную на сегодняшний день. Ошибки, конечно, могут быть, но все они решаемы. Если вы не относитесь к перечисленным категориям, за последнее время столкнулись с ухудшением здоровья, которое не позволяет исполнить свой долг, успели стать отцом четверых детей, придите в военкомат и расскажите об этом — информацию обновят и, в случае необходимости, скорректируют решение о мобилизации", - говорится в сообщении.

Накануне.RU направило в военный комиссариат Пермского края запрос. На момент публикации ответ не получен.