Зонд НАСА пролетит вблизи спутника Юпитера, где есть вода

29 сентября запущенный НАСА зонд "Юнона" пролетит над спутником Юпитера Европой, на которой, как считается, под ледяной корой толщиной в несколько километров находится океан.

Европа считается одним из наиболее вероятных небесных тел, где может быть примитивная жизнь. Но спутник, открытый еще Галилео Галилеем, по-прежнему слабо изучен. "Юнона" пройдет на высоте всего 355 км над его поверхностью с целью изучить ледяную кору и океан под ней - не выходит ли он где-то на поверхность. Приборы позволят оценить толщину коры. Также предполагается, что на Европе есть водяные гейзеры. Возможно, их удастся обнаружить.

В 2024 году запланирован запуск зонда, который совершит несколько десятков низколетящих пролетов над Европой. Он должен вернуться на Землю в 2030 году.

Европа по размерам примерно равна Луне. С Земли видна в самый простой телескоп.