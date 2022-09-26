В Челябинской области ГИБДД просит водителей отказаться от поездок из-за ухудшения погоды

В Челябинской области водителям рекомендуют воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

В регионе в отдельных районах со стороны Екатеринбурга идет снег. Из-за этого повышен риск совершения ДТП. Водителей просят не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

На всех автодорогах федерального и областного значения работают дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.